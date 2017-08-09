名律師陳世寬教唆偽證幫元大脫罪 判刑6月定讞
前法務部國際及兩岸司司長陳文琪的律師丈夫陳世寬，9年前教唆時任元京證券協理曾鴻展作偽證，讓元大集團馬志玲等人脫罪。台北地院判陳男無罪，高院逆轉依教唆偽證罪將他判刑6月，陳不服提上訴，最高法院今日駁回定讞，陳可聲請服社會勞動抵刑期。
陳世寬判刑定讞後，將被律師公會送交律師懲戒，最重可懲罰他一段時間內不得執行律師業務。
元大集團創辦人馬志玲、杜麗莊夫妻，利用出售元大投信股權機會，將馬家的結構債虧損，轉嫁逾4億元給元大京華證券，藉2公司股權交易獲利，3年前最高法院將馬志玲夫妻各重判7年4月確定；案件審理中，曾鴻展稱他受檢方訊問的虛偽供詞，是陳世寬所教唆，才引發這件案外案。
北檢另案偵查後發現，元大當時為處分結構債損失，透過非常規交易將損失轉嫁元京證，但陳世寬教唆曾鴻展向檢方證稱，其中一筆交易是前債券部副總吳麗敏「做錯」，隔天才「還」原回來，企圖以「還原說」掩飾非常規交易，檢方訊後將陳、曾起訴。
北院認為，曾男當初在檢方作證雖具結，但檢察官卻未告知他有「拒絕證言權」，違反法定程序，具結不生合法效力，陳世寬也因此不成立教唆偽證，判2人均無罪，檢方不服提上訴。
高院審理後認定，曾男自稱當時沒想太多，他覺得既然整件事和他無關，就按照律師陳世寬的建議說出來好了，顯見陳確有教唆偽證，檢方偵訊時也告知曾男可以拒絕證言，曾男虛偽陳述已構成偽證罪判刑3月，陳世寬則判處6月徒刑，案經上訴，最高法院駁回定讞。
(中時)
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