關懷偏鄉文教　陳沼濤基金會贈苗栗5千冊書籍

陳沼濤文教基金會第三度致贈苗栗縣112所國中小5000餘冊書籍，副縣長鄧桂菊（左）代表受贈。（黎薇攝）

財團法人陳沼濤文教基金會關懷偏鄉文教，今年第三度捐贈書籍給苗栗縣政府，縣府今年共受贈5001冊書籍，112所國中小學生受惠。副縣長鄧桂菊今天代表接受捐贈，期盼透過基金會拋磚引玉，讓更多社會資源投注閱讀教育，提升學童閱讀能力。

陳沼濤文教基金會前董事長兼創辦人陳沼濤幼年家貧失學，在事業有成後持續關懷偏鄉地區文教事務，每年贈送各縣市學校優良讀物，10多年來不曾間斷，他過世後兒子陳世錦繼承遺志，持續贈書至偏遠地區，完成父親心願。

陳沼濤文教基金會圖書捐贈方式是以每校每生30元為額度，提供校方依需求選購優良圖書，苗栗縣今年度有112所國中小提出申請，由基金會統一採購5001冊，書籍已送達縣立圖書館及申請各學校，陸續分編上架提供學生使用，基金會希望學生能多加借閱圖書，透過閱讀擴大視野。

陳沼濤文教基金會今年第三次贈書給苗栗縣，副縣長鄧桂菊感謝基金會為苗栗教育帶來豐富閱讀資源，縣府也透過新生閱讀起步走、國棟小文狀元競賽、青年閱讀寫作營等多元閱讀活動，開拓苗栗學子閱讀視野，達到書香山城目標。

(中時)