毒鴛鴦齊落網 警局內完婚

瑞芳有對毒鴛鴦落網後要求警局內結婚，警方依人道考量允諾，找來戶政事務所人員幫兩人證婚、辦理結婚手續。（曾百村翻攝）

牢籠裡結婚，禮車變警車！新北市瑞芳警前天在三重查獲毒品通緝犯情侶檔，兩人被帶回警局後，情侶倆竟要求警方要在拘留室內「完成終身大事」，警方考量人道立場，找來戶政所人員替兩人證婚，只是結婚完沒多久，兩人就得坐上警車，被移送至新北地檢署執行。

警方表示，43歲胡男與55歲的吳女同居，兩人因「毒」結緣成為姐弟戀，警方循線兩人住處起出12公克海洛因、254公克安非他命，2人都坦承持及吸食毒品，兩人在警局內製作筆錄時，胡男表示有一事相求員警，後來吞吞吐吐說：「可以在進去關之前先跟我女朋友結婚嗎？」

當時員警一聽，還以為是開玩笑，後來才確認兩人都有結婚的心意，原來兩人已經有辦理過婚宴，不過因礙於通緝的身分，所以遲遲沒有去登記，而此次被抓恐面臨入監的命運，所以才拜託員警幫他們辦理結婚。

「這樣的要求我還真的是第一次聽過！」承辦員警表示，兩人因案被通緝，移送後將分處不同的監所，因此可能才想要趕緊登記結婚。而警方依照人道考量允諾，並找來瑞芳戶政事務所的兩名公僕替他們證婚、換發身分證，最後還給了他們一張結婚證書，吳女還因此感動潸然淚下，不過婚後沒多久，兩人雙雙坐上警車，被依毒品及毒品通緝罪嫌，移送新北地檢署執行。

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(中時)