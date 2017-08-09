任容萱認有曖昧對象 享受自由不「婚」頭

任容萱今出席活動。（禧事創意提供）

任容萱。（禧事創意提供）

任容萱9日出席保養品代言活動，表示最近在台灣、大陸兩邊趕拍2部電影，其中一部是拍攝周杰倫監製的《靠譜兄弟》，日前拍到凌晨1點多，她還與蕭敬騰、宇豪等其他演員打賭收工時間，結果大家都賭輸。

她說，與音樂人合作感覺獲得「不一樣的能量」，日前在片場看到宇豪彈鋼琴，讓她覺得好有魅力，「第一次有男生彈琴給我聽」。感情現況是？任容萱曖昧笑而不答，「大多是朋友介紹，認識各種不同領域的人，有談戀愛的經驗會很好。」

她笑說現在很享受自由，「結婚沒那麼急，我自己對於小孩還沒找到那麼大的喜好，還沒有很想要擁有小孩。」她說，過去想27、28歲生小孩，不想跟孩子年齡差距太大，但現在想法變了，時間會延後一些，反正爸媽也不催。

(中時)