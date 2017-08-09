中國3次對外國開戰 打仗前必說這句外交辭令

中印邊境對峙，處於武裝衝突邊緣。（美聯社）

中印邊境劍拔弩張，會不會真打，還是各自演戲威嚇對方？如果從中國對外開戰的歷史爬梳，或可找到推論的脈絡。大陸民眾在微信分析，新中國曾在邊境與3個國家開戰，在打仗前必說一句外交辭令，以「勿謂言之不預」警告對方，出事後你可別後悔！

德國軍事家克勞塞維茨有句名言：戰爭是政治的另一種延續。觀看新中國對外開戰史，更是典型的「政治軍事仗」。目的不是戰爭，而是逼對手上談判桌，把兩國紛爭理一理。

飛春讀傳在微信私號發文表示，新中國成立後與3個邊境國家有過戰爭：1962年的印度邊界自衛反擊戰、1969年的珍寶島自衛反擊戰，以及1979年的對越自衛反擊戰。

這3次反擊戰的共同特色是，戰役時間不長、規模不大、斷斷續續。有的是打打停停，或邊打邊談。時任主席毛澤東說得傳神，這是「政治軍事仗」，中心是政治博弈，而不是你死我活的革命政權鬥爭。

話說中印戰爭勝利後，1963年2月19日下午，毛主席在中南海懷仁堂接見總指揮張國華中將，聽他對中印戰爭的彙報。其間，毛澤東再次指出，中國這次打了一個漂亮的「政治軍事仗」。

飛春讀傳分析，這樣的戰爭不打則已，打則必勝，且打得有理有利有節，適可而止，繼續談判，不服再打。縱觀3場邊境自衛反擊戰，莫不如此。

有意思的是，3場戰爭開戰前，均有國家正式管道的宣告，或者叫警告，3次開戰前均說過一句話：「勿謂言之不預。」此話出自《官場現形記》第十九回，意思是指，出事後你別後悔，別怪我當初沒有給你說。

上述3場戰役開打前，中方到底是怎麼公開示警呢？

在中印邊界戰爭前夜，人民日報發表社論：《是可忍，孰不可忍》，文章結尾凝練有力：「局勢是險惡的，後果是嚴重的，我們要正告印度當局，勿謂言之不預也。」(1962年9月22日)

在中蘇邊界衝突中，新華社發文，就蘇聯駐華商務代表處人員在我國非法進行竊取情報的活動，我國外交部向蘇修提出強烈抗議」，文章結尾也引用了「勿謂言之不預也」。(1967年7月3日)

面對越南當局對中國邊境不斷侵犯的挑釁，人民日報以《我們的忍耐是有限度的》為題，再發社論，同樣是在文章結尾最後一句話，再次引用這句意味深長的警示語：「越南當局在反華的道路上已經走得夠遠了。勿謂言之不預。」(1978年12月25日)

自1978年後，中國官方外交辭令中，就再沒正式使用這句令外國人膽戰心驚的警告了。這次中印邊境紛爭，會逼出中方官媒說這句話嗎？外界正密切關注之中。

(中時電子報)