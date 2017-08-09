嚇！宜縣檢警逮13名毒犯 8人以大貨車為業
國內近期接連發生吸毒者駕車肇事，甚至撞死國道員警的事件，宜蘭縣警、調在7、8兩日採取行動，逮捕游姓（48歲）、胡姓(45歲)、及許姓(女，39歲)等3人組成的販毒集團，另陸續逮捕多名購（吸）毒者，更嚇人的是，在警方抓到的13名犯嫌中，包括游姓及胡姓主嫌在內，竟有8人是職業大貨車駕駛，所幸警方即時逮人，否則吸毒者開車撞人的憾事恐怕會再度發生。
宜蘭縣政府警察局刑警大隊日前接獲情資，指宜蘭縣南澳鄉等地區已有毒品滲入原住民部落，立即報請宜蘭地檢署檢察官劉惟宗指揮偵辦，經長期偵查與監控，並待時機成熟，縣刑大會同蘇澳、三星分局，共同組合專案小組，兵分多路前往南澳鄉、大同鄉、花蓮縣秀林鄉等地執行搜索、拘提。
警方先在南澳鄉澳花停車場查獲游姓主嫌(48歲)正以每包1000元的代價，販售1包安非他命（重0.67公克）給嶺性男子，之後另循線依序緝獲胡姓(45歲)、許姓(女，39歲)等販毒集團份子，以及多名購（吸）毒者，同時起出海洛因、安非他命，吸食器及電子磅秤等證物，警方事後再通知涉案的林姓犯嫌到案。
此案讓人特別重視的是，警方所逮捕的13名賣毒、吸毒的犯嫌中，有9人是宜蘭澳花村村民，顯見毒品恐已深入宜蘭的原住民部落；此外，13名犯嫌中，更有8人是職業大貨車駕駛，主要是販毒的游姓嫌犯本身就是職業大貨車駕駛，他以能提神為由，誘使同鄉的鄰居朋友及同行購毒吸食，導致周遭一票人全部淪陷，而這些人開著大型貨車上路，對其他用路人更造成嚴重威脅。
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(中時)
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