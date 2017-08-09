菁英盃》看到李啟瑋的影子 基商扣將劉光尚更有膽
HBL球衣披了兩件，劉光尚在基商找到歸屬感。國小練田徑跳高，練就劉光尚優異的彈性和爆發力，有了先天優勢，劉光尚新學年增加重訓、肌力訓練，盼HBL最後一年幫助基商重返八強之列。
劉光尚國小練田徑起家，跳高、100公尺短跑項目，國中棄跑鞋穿球鞋，原本打興趣，加入校隊則是因緣際會，他笑說，「有一次受傷撞到頭進健康中心，剛好碰到球隊教練，問我要不要加入球隊，就一路打到現在。」
改打籃球後，劉光尚國中身高逐年飆高，一學期長10公分，高一長到184公分，目前188的他醫生認為還有機會長到190公分。
教練詹敏邑從劉光尚身上也看到基商學長、SBL璞園李啟瑋的影子，詹敏邑說，「他有速度也有爆發力，膽識甚至好過李啟瑋。」但劉光尚要續走籃球路，勢必得往前拉，現階段身型仍太單薄，「未來打到2號會有很大發揮空間，肌力再加強，拿球就下球的觀念也得修正。」
揮別去年12強止步，基商5月迎回教練詹敏邑執掌兵符，球隊體能、系統、觀念重新來過，訓練的改變身體最知道，劉光尚說，「重訓加強後，自己體能和身體抗衡強度都變好，切入也比較有力。以前體力撐不完4節，現在4節打完還有力。」
今年基商以劉光尚搭檔張瑋倫組成攻擊中心，HBL最後一年，身為球隊學長，劉光尚給自己的責任也多了些，「當然是想辦法晉級，目標最後八強。」
(中時電子報)
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