陳鴻文明先發對富邦 相隔1083天扛先發投手

陳鴻文明將擔任先發投手，先發對上富邦悍將。(中時資料照 中央社)

中信兄弟明將與富邦悍將交手，今公布明日先發，中信將派出陳鴻文先發，是陳鴻文自2014年8月23日後，再度擔任先發投手，富邦悍將則由左投林政賢先發。

陳鴻文本季至今出賽29場，0勝3負，1個中繼點、9次救援成功，有5次救援失敗，自責分率6.29表現平平。

前兩個球季陳鴻文擔任球隊守護神，完成救援王二連霸，不過從去年球季救援失敗就開始偏高，明將扛下先發投手，是自2014年8月23日對上義大後，相隔1083天，再度以先發投手身分站上投手丘，當時主投2局失2分退場。

(中時電子報)