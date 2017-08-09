東區享時尚！嘗美味！粉紅泡泡旅館佔領IG

以女性為訴求，為熱衷旅行及生活風格的女姓量身打造的旅館。（主辦單位提供）

「出去旅行，不是去看風景，而是去尋回自己——最本真的自己！」然而旅行不忘留下紀念！拍照、美食、美景都是旅人難忘的記憶！來台北東區走走吧！逛時尚、嘗美味，還能在轉角處發現「粉紅泡泡」！

籌備兩年多，在台北市民大道上建築外觀大膽又顯眼的 hotelpoispois對外試營運了！全館39間精緻、舒適且獨具風格的客房，空間小巧精緻，更是台北市第一間以女性為訴求，為熱衷旅行及生活風格的女姓量身打造的旅館。

poispois為法文「點點」之意，發音近似中文的「泡泡」，hotelpoispois即以點點及泡泡做為全館兩大設計主軸，從包覆在自己的泡泡裡發想，於台北東區建構一處自由、無拘束，同時又私密、恬靜的感官空間體驗。

主廚精選31道美味料理。（主辦單位提供）

為營造如同泡泡向上昇華般的旅程，全館唯一的客梯更邀請德國藝術家 Peter Zimmermann以其擅長的多彩環氧樹脂媒材，堆疊出多層次的夢幻空間，隨著客梯向上，彷彿經歷一場幻想之旅。空中花園更購入了倫敦知名設計工作室 Heatherwick Studio 打造的陀螺椅 Spun Chair，在都市叢林中提供了閨蜜們一個獨享一片藍天與童趣的旋轉天地。

36間泡泡客房以溫柔的弧角取代銳利的收邊，白色色調彰顯的淨白視覺仿若來到獨立於世的小天地，將外界的喧鬧繁華隔絕於外。房內設計佈滿巧思，天花板內凹的漩渦設計，在投射燈的照射下，像是泡泡懸浮與空中，靜靜地守護白色圓弧內的旅人。

房內特別挑選透明半圓球的泡泡椅，既保有隱私又帶有通透感的設計，可讓旅人們享受最靜心沈澱的休息。一進房床上更擺著一瓶義大利酒莊的Lunetta Rose粉紅氣泡酒，迎接每位女性展開一場私密泡泡之旅。

另外3間獨特打造的豪華客房，有別於泡泡客房的簡約，奢華寬敞的空間分別以三種色彩劃分，三間色彩的定調就像是為旅人的眼睛套上不同的濾鏡，體現多樣的都會心情。綠色房間Vert時髦中有著淡定寬心，粉紅房間Rose是不落世俗的夢幻優雅，調色盤房間Palette集結各種顏色明亮灑脫，邀請都會女性們當畫家，將色彩化做體驗，為自己在台北的旅程刷上一抹抹泡沫般的繽紛，別具巧思的裝潢設計，絕對會成為最新的IG打卡熱點。

而一樓餐廳 Ch-eat & Drink，則將泡泡夢幻之意，轉譯成「曖昧」為主題，以分享分食的概念，把在地風情韻味與新穎創新態勢，從概念、選材、創作到端呈，化身一場又一場的「偷吃」體驗，主廚精選31道美味料理，絕對滿足都會女性們唇齒之間按耐不住的淺嚐慾望。二樓酒吧 Velvet Rouge，則打造一處昇華後的曖昧，所需的隱晦互動空間，宛如高級私密沙龍；繾卷的紅絲絨，配上侍酒師們精挑細選的獨特酒款，就讓酒精默默催化剛成形的曖昧泡泡，隨微醺暈染開來，一觸即發。

晶瑩剔透的泡泡，折射出縷縷光燦。隨風，自由向上，追逐著，包覆單純與美好的幻麗，漂浮，降落在台北的一隅！今夏帶著放空的心、準備好你的相機，用美麗的泡泡佔領你的IG吧！

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(中時電子報)