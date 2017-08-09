極限運動搏命演出嚇壞人 網友罵翻

民眾走在維修通道上。(翻攝花蓮同鄉會)

看起來險象環生。(翻攝花蓮同鄉會)

花蓮女中附近的菁華橋是花蓮市交通要道，卻有兩位民眾不要命的走上菁華橋維修通道，還在上方做出危險的翻滾動作，被其他民眾拍下PO上臉書，被網友罵翻，花蓮市長魏嘉賢也生氣的說，民眾千萬不要以身試法，以免發生憾事。

(中時)