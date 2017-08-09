怪獸大腳美再現蹤？ 警幽默發文：cosplay啦！

傳說中的神獸大腳哈利又來了？警：愛玩的人類cosplay的啦！(翻攝自紐約郵報網站)

傳說中的半人半猿怪物大腳哈利，向來是美國鄉野怪談的傳奇生物，還被拍成好萊塢賣座電影。最近，牠又在美國北卡羅萊納州再度現蹤，上周五深夜11點，一群民眾在山區步行時，大腳突然現身，朝這群人投擲石塊，把眾人嚇得魂飛魄散。他們第2天報警，並轉告熱衷追蹤大腳的粉絲社團「大腳911」。

興奮的「大腳911」領導人布魯納信誓旦旦說，對方鉅細靡遺描繪大腳的外型，「牠的毛色暗淡且糾結如繩，雙眼間的距離，比一般人類的更寬。」

大腳粉絲和所謂目擊者說得繪聲繪影，隔壁南卡羅來納州葛林維爾的警方，則老神在在於臉書網頁發文，拜託民眾萬一目睹大腳請勿慌亂，「千萬別對他或她開槍哦，因為你可能會打傷一個只是愛玩鬧、無意要害人、只不過cosplay成猩猩，還熱得滿頭大汗的真人。」

2015年也曾有人宣稱，在北卡州西部多處地點發現所謂大腳的蹤影，影片顯示大腳光天化日之下於田野間狂奔，卻無人抓到牠。葛林維爾警方不忘貼心附上影片連結，並幽默寫道，「看了這影片後，我們非常確定，還是找不到大腳哈利存在的證據。」

(中時)