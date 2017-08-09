員工欠債 酒吧受波及遭10多人砸店

高市新興區1家音樂酒吧9日凌晨遭10多人砸店，不到半分鐘就一哄而散；警方初步查訪，砸店是李姓員工借貸糾紛引起。(劉宥廷翻攝)

高市新興區1家音樂酒吧今凌晨遭10多人砸店，不到半分鐘就一哄而散；警方初步查訪，砸店是李姓員工借貸糾紛引起，李向蕭姓女子借錢，直到6日才償還18500元尾款，但過程中有爭執，李在還款當天即離職，未料蕭女的胞兄率眾砸店，全案依毀損罪究辦。

這群滋事男子9日凌晨分乘5輛轎車，到新興區七賢二路上1家音樂酒吧門口，車上下來10多人，分持球棒朝酒吧門面一陣猛砸，造成酒吧強化玻璃破裂，前後僅約30秒，立刻跳上車逃離；被砸店家報警，警方趕抵現場時，這群滋事男已不見蹤影。

警方查訪店家負責人、員工獲悉，店被砸恐怕是李姓員工向蕭姓女子借貸引起的糾紛，警根據監視器展開追查，從拍下的影像指認出蕭女胞兄，一早通知蕭女到案說明，但蕭女否認教唆，對於哥哥帶人砸店，推稱不知情，懷疑哥哥無意間聽到有人拖欠她債務，才替她出氣。

警方指出，已鎖定車號將以最快時間發出通知書，要求到案說明。至於案發當時有員工指證曾聽到槍響，警方除查訪附近排班計程車，另也派鑑識人員到場採證，不過運將表示未聽到槍聲，鑑識人員也未發現彈殼與彈孔，警研判是棍擊玻璃的碎聲。

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(中時)