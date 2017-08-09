梨山水蜜桃上市 農會北上板橋展售

梨山水蜜桃果實飽滿渾圓、色澤紅潤，還散發特有的濃郁香氣。（王文吉攝）

梨山水蜜桃果肉柔嫩甜蜜多汁，堪稱桃中極品。（王文吉攝）

梨山水蜜桃栽種面積約468公頃，年產量5125公噸，占全台6成。（王文吉攝）

學者專家針對梨山水蜜桃進行評鑑，包括外觀果形、質地風味及糖度等項目皆維持往年水準。（王文吉攝）

和平區農會將北上新北市板橋區農會，向消費者推薦梨山水蜜桃。（王文吉攝）

梨山水蜜桃栽種面積約468公頃，年產量5125公噸，為全國第一，每年7、8月進入盛產季節，和平區農會明、後兩天將在新北市板橋區農會舉辦展售活動，現場推薦梨山的水蜜桃、梨山茶、李子、香菇、高接梨、蜂蜜等當季農特產品。

和平區農會總幹事李順冬表示，梨山水蜜桃種植在中高海拔、氣候合宜條件下，果實飽滿渾圓、色澤紅潤，還散發特有的濃郁香氣，果肉柔嫩甜蜜多汁，堪稱桃中極品。

果農說，今年氣候偏熱，水蜜桃果實稍小，但香氣、甜度不變，而且產季未受颱風影響，價格與往年相比波動不大。市場人士則表示，今年梨山水蜜桃大小差異比較明顯，4兩至8兩重都有，以每盒5到8顆裝，零售價格落在500至700元之間。

李順冬表示，10、11日將在板橋區農會舉辦「106年度台中市水蜜桃暨農特產品展售活動」，現場由果農親自推薦梨山好山好水孕育的優質蔬果及農特產品，歡迎北部民眾把握良機選購。

(中時)