梨山水蜜桃上市 農會北上板橋展售
梨山水蜜桃栽種面積約468公頃，年產量5125公噸，為全國第一，每年7、8月進入盛產季節，和平區農會明、後兩天將在新北市板橋區農會舉辦展售活動，現場推薦梨山的水蜜桃、梨山茶、李子、香菇、高接梨、蜂蜜等當季農特產品。
和平區農會總幹事李順冬表示，梨山水蜜桃種植在中高海拔、氣候合宜條件下，果實飽滿渾圓、色澤紅潤，還散發特有的濃郁香氣，果肉柔嫩甜蜜多汁，堪稱桃中極品。
果農說，今年氣候偏熱，水蜜桃果實稍小，但香氣、甜度不變，而且產季未受颱風影響，價格與往年相比波動不大。市場人士則表示，今年梨山水蜜桃大小差異比較明顯，4兩至8兩重都有，以每盒5到8顆裝，零售價格落在500至700元之間。
李順冬表示，10、11日將在板橋區農會舉辦「106年度台中市水蜜桃暨農特產品展售活動」，現場由果農親自推薦梨山好山好水孕育的優質蔬果及農特產品，歡迎北部民眾把握良機選購。
(中時)
關鍵字：梨山水蜜桃
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。