劉詩詩吻男星 吳奇隆裝做沒看見

劉詩詩和陳偉霆結婚戲。（愛奇藝台灣站提供）

劉詩詩和陳偉霆。（愛奇藝台灣站提供）

劉詩詩和陳偉霆。（愛奇藝台灣站提供）

播出後獲口碑。（愛奇藝台灣站提供）

由陳偉霆和劉詩詩主演的《醉玲瓏》開播後獲得好口碑，陳偉霆和劉詩詩在戲中愛得濃烈，戲外劉詩詩身為幸福人妻，在《醉玲瓏》拍攝現場更有老公吳奇隆愛相隨，但有趣的是，在劉詩詩跟陳偉霆的一場吻戲拍攝時，吳奇隆自動在片場消失，讓陳偉霆直呼鬆了一口氣：「可以放心去演。」

劉詩詩在《醉玲瓏》中飾演巫女，愛上了飾演皇子的陳偉霆，兩人更被網友封為「玲瓏夫婦」。該劇在愛奇藝架上兩岸同步播出，在大陸愛奇藝已破10億次點擊，在台灣也突破百萬點擊次數，成績亮眼。

劉詩詩透露吳奇隆雖然工作忙碌，但她在拍攝《醉玲瓏》期間，吳奇隆還是排出時間陪她。被問起和陳偉霆拍吻戲，劉詩詩甜笑說：「到拍攝時才想起來有這場戲，他(指吳奇隆)發現後說沒關係妳好好拍，到現場後就找不到他了。」而身為男主角的陳偉霆則是慶幸當時吳奇隆不在現場，他說：「如果隆哥在場不是詩詩不好意思，而是我不好意思，會有壓力。」

陳偉霆和劉詩詩在劇中演戀人，被問到會不會有默契上的問題？陳偉霆說：「一直以來很欣賞詩詩，很幸運可以跟他合作，先前在活動上都有碰過面，也早已認識，所以不擔心合作的默契。」

陳偉霆去年因拍攝愛奇藝自製劇《老九門》聲勢再攀上高峰，身為香港人的他講國語已經是一件難事，這回演出《醉玲瓏》更有許多文言文的台詞，讓他大感吃不消，透露舌頭不是太輪轉，但每場戲他仍相當敬業背台詞。《醉玲瓏》正在愛奇藝台灣站獨家熱播。

(中時)