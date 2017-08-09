mt紙膠帶好繽紛！「夏日文具展」邀您賞日職人創意

來自日本的mt紙膠帶。（小器藝廊提供）

數位時代來臨，雖說現代人都是用電腦、手機打字！然手寫的文具仍是許多人的最愛！筆觸的溫度、記錄瞬間的美好！充滿回憶的筆記本，上面有繽紛的膠帶提醒你的「重要紀念日」！

說起文具，紙物的表現可說是千變萬化！無論是上班、上課，透過卡片傳遞心亦或是逢年過節送禮包裝，紙物總是扮演關鍵角色。所謂完美的文具，除了擁有好使用的手感，設計感、色彩、質料等當然也是挑選重點，若再加上多功能的優點，就成了文具界的逸品！

2017年盛夏，有業者特地策劃了「夏日文具展」，選品來自日本兩大天王品牌mt 和倉敷意匠，近300種文具紙物於小器藝廊繽紛出演！以「之後必須撕下來不想留下痕跡」的便利性加上各式喚起少女情懷的圖案設計，mt儼然是紙膠帶界女王！

本次展覽將展出超過100種的紙膠帶與包裝紙：其中包括超人氣mt聯名款：藝術家聯名系列（英國工藝美術運動發起人威廉莫里斯）、Nordic countryes北歐系列（瑞典織品Almendahls、陶藝家Lisa Larson、設計師與插畫家夫婦Bengt & Lotta）、充滿詩意的minä perhonen皆川明聯名系列等，款款經典，勾起想要一次收藏的欲望。

超強企劃品牌倉敷意匠則帶來近20位作家的獨特創作：濃濃昭和復古風、貼近自然的鳥、花朵、討喜的慵懶貓咪至領人莞爾的幽默元素，每一個都值得您細細體會其中樂趣！

凸版印刷 紙杯墊 （貓型）。（小器藝廊提供）

展品類別豐富，包括紙膠帶、各式圖案貼紙、工作用紙製品（領據、地址小卡、食譜小卡）、御守袋、信封組合、餐巾紙、迷你卡片、瓷器印章、明信片、懷紙、貓咪便條捲紙、杯墊、包裝紙、牛皮紙膠帶、筆記本、牙籤組、凸版印刷小卡、到複寫紙，讓您深刻感受文具／紙物令人欣喜的可能性！也讓您提早為秋天的開學、新工作做好準備。

聽說可以從使用的文具物品當中，更加了解一個人的真正品味？趕緊把握八月盛夏的午後 ，來小器藝廊走走， 為生活添增不可思議的小小樂趣吧！

來自日本的mt紙膠帶。（小器藝廊提供）

夏日文具展（免費）

地點：小器藝廊（+g）

時間：8.16（三）～8.30（三）週一～週日：12：00～20：00

地點：台北市赤峰街17巷4號

(中時電子報)