劉喬安再出發 全面斷開「太陽花」三字

傳劉喬安有意打造自身品牌，但拒絕以「太陽花」為名。（圖／中時資料照片）

因學運活動被封「太陽花女王」的劉喬安日前因偽證罪被判有期徒刑3個月，6月底她至北檢執行科報到，獲准可服社會勞動折抵刑期，今(9日)據週刊報導，近日她已開始前往台北某間育幼院服刑，而準備再出發的她，有意打造自身手工皂品牌闖天下，但不願取與「太陽花」有關的品牌名稱，全面斷開改變她人生的這三字。

據《鏡週刊》報導，劉喬安近日在北市某間育幼院進行勞動服務，先前考取芳療師證照的她，周末便動手做手工香皂以供義賣，她先前以「DJ Via」的藝名再闖星河，最近則在臉書透露想開創個人品牌賣手工皂，至於品牌名稱，她否決「太陽花」三字。

劉喬安先前便在臉書哭訴因學運期間被曝光的一張照片改變一生，她雖因此聲名大噪，卻也自嘲變成了「台灣NO.1的衰」，稱自己這三年來就像死刑犯被遊街示眾，「我做錯的事就像滴在宣紙上的幾滴墨水，被渲染成這麼大的事」，痛苦因「太陽花女王」這封號遭受更多挫折。

(中時電子報)