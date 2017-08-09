創意水燈DIY 大家一起來認識「宜蘭水燈節」

宜蘭市長江聰淵（左二），陪著小朋友一起製作、彩繪創意小水燈。（宜蘭市公所提供）

農曆7月將至，宜蘭市公所與鄂王社區發展協會、九芎城文化發展協會、宜蘭大學噶瑪蘭資訊志工團隊共同合辦「祈福點亮蘭城」系列活動，陸續在宜蘭舊城及其週邊、宜蘭河濱公園等地舉行，希望透過文化講座、創意小水燈DIY彩繪及施放等系列活動內容，讓民眾能更深入地認識「宜蘭水燈節」這項淵遠流長的節慶。

鄂王社區發展協會從2013年開始邀請社區居民與社區內的工匠藝師主導，規劃推動「宜蘭水燈節」系列活動，除每年參與宜蘭舊城放水燈活動，並邀請民眾一同參與設計、製作不同造型的水燈，另結合文化講座、北管樂團，一同參與水燈節慶典活動。

文化講座則由保存團體或文史專家講授「宜蘭放水燈」的民俗意涵，8月14日的「水燈的古往今來」講座，主要講述這項歷史悠久的無形文化資產發展脈絡；8月19日的講座為「水燈的故事」，希望以大人小孩都喜歡聽故事的心態，讓大眾藉由聽故事的方式，對水燈這項民俗更有認同感。

(中時)