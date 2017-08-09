優質水蜜桃評鑑結果出爐 普正龍榮獲水蜜桃達人
為提升台中水蜜桃栽培技術及品質，台中市政府農業局輔導和平區農會9日在陽明市政大樓，舉辦「106年度台中市優質水蜜桃果品評鑑活動」，共有75組產銷班農民報名參加，經評審委員評分後，由普正龍榮獲第一名，成為今年度水蜜桃達人。
農業局表示，這次評鑑活動邀請農業改良場所及農業學術研究等單位專家擔任評審委員，依據水蜜桃外觀果形、質地風味及糖度等項目進行果品評鑑，最後由普正龍榮獲第一名，頒發獎牌及獎金1萬5,000元；第二名為陳連生及周永藩，頒發獎牌及獎金1萬元；第三名則分別為黃榮成、林志達及吳秋妹，頒發獎牌及獎金5,000元。
農業局指出，台中市梨山地區為全台灣水蜜桃最大產區，栽培面積約492.2公頃，產量6152.9公噸，去年產值達3.48億元；梨山因海拔較高，生長氣候條件佳，水蜜桃甜度高，品質十分優良，目前正值水蜜桃盛產期，是品嘗最佳時機，歡迎市民支持台中在地甜蜜多汁的水蜜桃。
(中時)
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