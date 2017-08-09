苑裡國光號路線恐遭收回 議員呼籲多搭乘

國光客運苑裡轉運站恐因運量低迷而取消，業者日前反映搭乘人數少，將評估是否繼續設站營運。(江詩筑攝)

國光客運苑裡轉運站的停等站牌上並未寫明停等時間及班次，且因高速公路車況而影響發車時間，有民眾反映不便民。(江詩筑攝)

苑裡內區2014年新增設一條國光客運路線，方便內區及鄰近幼獅工業區的居民得以南來北往，不過因搭乘人次不多，恐面臨路線遭收回，縣議員劉秋東特別呼籲，這條路線好不容易爭取到，一旦被收回後，居民恐又將回到需赴苑裡、泰安等車站才能搭車，希望提高運量。

不過也有民眾反映，搭乘的人數少其中一個原因在於客運時間不太固定，如遇高速公路塞車，誤點時間就拖得長，如果一路順暢，車班來的早，見無人等車就快速離開，且站牌候車處並無寫明搭乘時間，對於不會上網查班次的旅客而言，不太便民。

劉秋東表示，通苑地區居民過去缺乏國道客運轉乘服務，往往只能到苑裡或是泰安車站搭乘台鐵區間車轉運接駁，2013年時由居民連署陳情信，經立委陳超明協助爭取，才讓國光客運苑裡轉運站正式上路。

國光客運利用北上板橋、南下台中的路線中，在苑裡交流道附近設置苑裡轉運站，如今面臨乘客量不足，業者日前反映如運量持續低迷，恐收回路線不再中間停苑裡。

劉秋東說，轉運站不只嘉惠苑裡內區如玉田、泰田、山柑、社苓等近萬名里民，鄰近如台中大甲、幼獅工業區的民眾也會使用，也希望立委介入協調，民眾也能踴躍使用。

(中時)