自己的屋頂自己搭 泰田居民樂捐洗衫坑屋頂
苑裡鎮泰田里的泉水坑是天然湧泉區，也是鄰近里民婦女洗衣、洗菜、聊天的處所，早期未重劃前，還有遮陽蔽蔭的屋頂，重劃後被拆除，歷經多次爭取都無法成功搭回屋頂，里民這次發起樂捐，自己的屋頂自己搭，募資9萬4000元重新搭設鐵皮屋頂，9日特別舉辦溫馨落成儀式，人人出一道菜，重溫當年的情景。
泉水坑的屋頂得來不易，這處湧泉終年水源不竭，水溫低涼，有的阿嬤從年輕到老、幾乎四季都在此處洗滌衣物、剛從土裡拔起來的青菜等，天然乾淨又免費，不過夏天實在太熱，少了屋頂能利用的時間就更短了。
泰田三鄰鄰長母歐美雲說，考量到里民常常使用泉水坑，探詢之後大家也有意願自己出錢出力蓋屋頂，加上鎮代表黃永岡姊弟兩得知後，馬上掏了2萬5000元當作屋頂基金，其他里民有的出6000元、有的出3000，里長邱金清也共襄盛舉，就緊鑼密鼓籌蓋屋頂。
邱金清說，泰田里有幸得以使用天然的資源，也是里民聚會聊天、小兒戲水的好所在，過去農村再生計畫時曾希望重建屋頂，但礙於建設總是有所限制，這次里民自發募資籌建，完工後涼意更增，也讓湧泉聚集更多人氣。
(中時)
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