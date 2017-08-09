九寨溝震災 海基會致函海協會遭「已讀不回」

海基會發言人李麗珍表示，針對這次四川九寨溝地震，像過去這類重大事故，兩會都有相關的緊急連機制，而海基會今日上午已經有傳真函件過去，並致電海協會確認是否有收到傳真，對方回說「有收到」。

至於，我方表達願意提供協助，李麗珍強調，目前要看陸方有無進一步提出需要協助的要求，因為有些需要透過兩會連續機制；目前為止陸委會對於如何進一步主動提供協助，陸委會至今還沒有任何指示。

李麗珍還稱，截至目前得到的各方消息是，沒有台灣旅客受困，但由於只是震災後第一天，所以還需要持續追蹤。

(中時)