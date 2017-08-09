黑琥珀祝好運 李永超赴瑞士吃不起麥當勞

李永超赴瑞士出席影展活動。（海鵬）

黑琥珀。（海鵬）

李永超執導紀錄片《血琥珀》。（海鵬）

台灣導演李永超以紀錄片《血琥珀》入選第70屆瑞士盧卡諾影展「影評人週」競賽片，他為祈求好運，這次特別配戴黑琥珀項鍊出席影展，那是他剛拍完電影時，在拍攝山間小路無意間撿到。不識貨的他，原以為是枚黑炭，不料演員白牧竟立刻告訴他「這是黑琥珀」，讓他對緬甸山區「遍地是寶」的傳說大開眼界。

該片是他冒著戰火危險、親入戰區拍攝緬甸聞名於世「血珀」的開挖故事，以頗具膽識的運鏡手法，受到盧卡諾影展青睞。首次造訪盧卡諾的他，竟被當地的昂貴消費嚇到打退堂鼓。原以為能在瑞士遍嘗歐洲美食的他，發現一客披薩動輒上千台幣起跳，讓自小節儉的他大呼吃不起，只好乖乖回飯店吃香蕉和白煮蛋。

李永超昨晚在飛行十多鐘頭後抵達瑞士參賽，一到影展報到處、看到印有自己相片的參展證時格外激動，立刻配帶起來、跑到盧卡諾能容納可容納8000名觀眾的放映大廣場Piazza Grande拍照留念，面對高達五層樓的超大銀幕嘆為觀止。

《血琥珀》雖不在該場地放映，但已讓他感到興奮不已，他還在出發前還用臉書昭告親友《血琥珀》的兩場放映時間。《血琥珀》將於今（9日）在盧卡諾影展舉行世界首映，並角逐評審團大獎（Prix SRG SSR）及8000瑞士法郎（約25萬台幣）獎金。

(中時)