黑琥珀祝好運 李永超赴瑞士吃不起麥當勞
台灣導演李永超以紀錄片《血琥珀》入選第70屆瑞士盧卡諾影展「影評人週」競賽片，他為祈求好運，這次特別配戴黑琥珀項鍊出席影展，那是他剛拍完電影時，在拍攝山間小路無意間撿到。不識貨的他，原以為是枚黑炭，不料演員白牧竟立刻告訴他「這是黑琥珀」，讓他對緬甸山區「遍地是寶」的傳說大開眼界。
該片是他冒著戰火危險、親入戰區拍攝緬甸聞名於世「血珀」的開挖故事，以頗具膽識的運鏡手法，受到盧卡諾影展青睞。首次造訪盧卡諾的他，竟被當地的昂貴消費嚇到打退堂鼓。原以為能在瑞士遍嘗歐洲美食的他，發現一客披薩動輒上千台幣起跳，讓自小節儉的他大呼吃不起，只好乖乖回飯店吃香蕉和白煮蛋。
李永超昨晚在飛行十多鐘頭後抵達瑞士參賽，一到影展報到處、看到印有自己相片的參展證時格外激動，立刻配帶起來、跑到盧卡諾能容納可容納8000名觀眾的放映大廣場Piazza Grande拍照留念，面對高達五層樓的超大銀幕嘆為觀止。
《血琥珀》雖不在該場地放映，但已讓他感到興奮不已，他還在出發前還用臉書昭告親友《血琥珀》的兩場放映時間。《血琥珀》將於今（9日）在盧卡諾影展舉行世界首映，並角逐評審團大獎（Prix SRG SSR）及8000瑞士法郎（約25萬台幣）獎金。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。