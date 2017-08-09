集集市區開路直通台16線，2018完工

集集市區開路直通台16線道路工程，9日動土。（廖志晃攝）

集集火車站及市區假日交通阻塞問題，即將有解！中集路將打通連接省道台16線，道路延長工程經費1億元，9日動土，預計2018年竣工通車；由於縣府負擔1100萬元，縣長林明溱表示，希望中央降低地方建設配合款，減少地方政府負擔。

包括立委林靜儀、營建署中區工程處處長何志浩、縣議員謝明謀、陳淑惠、陳昭煜，集集鎮長陳紀衡及鎮民代表會主席吳大村都到場共襄盛舉。

林明溱表示，他擔任立委時，就協助爭取新闢該道路，今年中央終於同意施作，道路開通後，可直接由台16線轉中集路，通往集集鎮市區及中寮鄉。

林靜儀表示，地方有發展需求，與中央相關單位溝通闢路，盼地方能有更好的發展，也能吸引更多人留鄉打拚。陳紀衡感謝林明溱擔任立委期間，協助爭取開通中集路；林靜儀更與公路總局及台灣鐵路管理局溝通協調，促成美事。

中集路位於集鹿路及林尾路之間，鄰近集集火車站，將闢建為14公尺寬道路，預計2018年4月底完工，提供遊客及鎮民進出市區新選擇，分散假日車流，避免造成市區及火車站交通阻塞。

(中時)