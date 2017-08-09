王泉仁麻衣婚變傳聞滿天飛 舊愛錢柏渝這麼說...

錢柏渝低調表示知道王泉仁跟麻衣傳婚變的事情，但覺得沒立場評論「別人的事情」，但希望他們好好的。(中時資料照片)

33歲女星錢柏渝人每桃花旺，但感情事卻始終沒能修成正果，過去她曾和台塑集團創辦人王永慶長孫王泉仁以結婚為前提交往，甚至為愛淡出演藝圈，不料多年後仍分手作結，之後她和香港富商男友陳偉成相戀，不料甜蜜交往1年多，又在去年宣告戀情破局，今天她現身錄影，被問到感情事，嘆接下來應該會空窗好一陣子。

據《蘋果日報》報導，王泉仁舊愛錢柏渝今天未錄《天天樂財神》現身中天攝影棚，接連兩段讓人艷羨的感情破局收場，錢柏渝表示自己無法一個接一個交往，因此暫時不想談戀愛，「可能要休息很久」，心思放在工作上頭，至於跟她相戀多年的舊愛王泉仁與現任妻子麻衣頻傳婚變，她則低調表示知悉此事，但覺得「畢竟是別人的事」而沒立場評論，但大方獻上祝福，希望他們好好的，也說跟王泉仁早沒聯絡。

至於時間點比較近的前任男友陳偉成，是否有了新戀情？錢柏渝則表示不清楚，如今唯有為了寵物貓的事情才會跟前任聯絡，其他時候則不會打擾對方，錢柏渝說貓咪還在陳偉成那裡，而因為香港是狂犬病疫區，所以小動物要回到台灣需要花多一點的時間，可能需要半年，她要等到9月才見得到愛貓，而除了寵物以外，錢柏渝則說早跟對方切乾淨了。

(中時電子報)