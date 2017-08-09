王泉仁麻衣婚變傳聞滿天飛 舊愛錢柏渝這麼說...
33歲女星錢柏渝人每桃花旺，但感情事卻始終沒能修成正果，過去她曾和台塑集團創辦人王永慶長孫王泉仁以結婚為前提交往，甚至為愛淡出演藝圈，不料多年後仍分手作結，之後她和香港富商男友陳偉成相戀，不料甜蜜交往1年多，又在去年宣告戀情破局，今天她現身錄影，被問到感情事，嘆接下來應該會空窗好一陣子。
據《蘋果日報》報導，王泉仁舊愛錢柏渝今天未錄《天天樂財神》現身中天攝影棚，接連兩段讓人艷羨的感情破局收場，錢柏渝表示自己無法一個接一個交往，因此暫時不想談戀愛，「可能要休息很久」，心思放在工作上頭，至於跟她相戀多年的舊愛王泉仁與現任妻子麻衣頻傳婚變，她則低調表示知悉此事，但覺得「畢竟是別人的事」而沒立場評論，但大方獻上祝福，希望他們好好的，也說跟王泉仁早沒聯絡。
至於時間點比較近的前任男友陳偉成，是否有了新戀情？錢柏渝則表示不清楚，如今唯有為了寵物貓的事情才會跟前任聯絡，其他時候則不會打擾對方，錢柏渝說貓咪還在陳偉成那裡，而因為香港是狂犬病疫區，所以小動物要回到台灣需要花多一點的時間，可能需要半年，她要等到9月才見得到愛貓，而除了寵物以外，錢柏渝則說早跟對方切乾淨了。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。