不滿女友提分手　恐怖情人縱火燒機車

林姓男子不滿女友提分手，憤而燒毀女友的機車。（廖肇祥翻攝）

林姓男子不滿女友提分手，憤而燒毀女友的機車，警方在現場採證。（廖肇祥翻攝）

南投埔里鎮28歲林姓男子不滿女友分手後神隱，9日凌晨酒後至女友住處要求復和，但女友不在，他憤而縱火燒女友停放在騎樓的機車，火勢猛烈，黑煙直竄4樓，住戶驚煌逃生，幸好火勢即時撲滅，警方根據民眾指證及監視畫面，2小時後逮捕林男，依公共危險罪移送法辦。

警方調查，28歲林姓男子與23歲黃姓女子交往，今年6月下旬感情生變，雙方數度發生爭吵，林男甚至動手毆打黃女，黃女提出分手，林男多次要求復合，黃女均避不見面，前晚林男獨自喝悶酒後，9日凌晨酒後騎車至黃女位於中山路2段的出租套房要談判，但因大樓門禁，便從大樓旁鐵皮屋攀爬至2樓黃女住處。

因黃女不在，林男離去時見到黃女向友人借的機車停在騎樓，一時氣憤將機車推倒，以布沾上滲出的汽油，再將機車停好後，以打火機點燃後逃逸。火勢迅速引燃，黑煙竄入大樓4樓，住戶深受驚嚇逃出門外，消防隊員趕抵現場迅速撲滅，幸好騎樓停放的3輛機車間隔夠遠，並未進一步延燒釀災，無人傷亡。

埔里鯉魚潭朝人為縱火偵辦，根據民眾指稱，案發前有可疑男子徘徊，副所長潘福明等調閱多個路口監視器，發現林男身著牛仔褲、深色襯衫、深色休閒鞋，騎著重機從現場離開，根據車號前往其位於愛蘭里租屋處查訪，林男雖將做案的衣褲換下，仍留有濃濃的汽油味，他坦承因不滿女友提出分手，因此憤而縱火，警方訊後依公共危險罪送辦。

(中時)