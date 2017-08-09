第三航廈指標設計 網路票選網站上線
桃園國際機場公司第三航廈指標設計網路人氣票選中英文網站8月上線至今，已吸引超過4萬人次瀏覽，5千餘人次投票，網站內羅列較為常用的10組圖符如轉機、提領行李、航廈電車、出境、計程車乘車處、報到櫃檯、外幣兌換等，以及字體及色彩的設計選項，讓網友投票並有更多機會參與設計過程。
桃園機場將於8月25日票選結束後，召開專家學者討論會議，並參考民眾投票結果及意見，以網路票選30%、專家學者40%、機場公司30%的比重，彙整出設計成果。整體設計完成後，未來第一航廈及第二航廈也將配合新的設計系統做調整更新。
而民眾參加票選活動時，只要完成字體、圖符與顏色票選，並填寫基本資料成功送出後，就有機會獲得行李箱、行李秤、行動電源、USB隨身碟及便利商店商品券等豐富好禮，機場公司歡迎民眾多多參與，為國門新氣象提供寶貴的意見。
(中時)
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