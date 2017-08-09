神明前犯案 男自製釣鉤釣香油錢馬上被逮
苗栗頭份市張姓男子騎機車載未成年的張姓少年四處閒逛，9日上午逛到通霄鎮白東里一處寺廟內，看到香油錢見獵心喜，少年負責門口把風，張男以自備鐵絲黏上泡棉雙面膠當「釣錢」的工具，再將工具伸進捐獻箱裡面，黏住捐獻箱內唯一的一張千元鈔，得手後馬上被廟祝發現，報警送辦。
廟祝發現報案後，2賊雖承認偷竊，但趁警察到場前，跑到附近巷內躲藏，並將作案工具丟棄在水溝內，不過仍被趕到員警將二人帶回偵訊。
通霄警分局偵查隊巡官倪晨指出，張男趁廟祝不注意，溜到附近巷內躲藏，直到員警到場要張姓少年以手機聯繫，張男這才乖乖的到案，並配合警方「現場模擬」作案經過。
張男供稱，這間寺廟的捐獻箱只有上面一處開孔，中間沒有其他裝置阻擋，所以簡單的鐵絲加雙面泡棉膠，就很容易「得手」，通霄警分局則是善意告知廟方，捐獻箱除了應牢固外，並應加設箱內隔板及監視器，才能讓小偷知難而退。
(中時)
關鍵字：香油錢
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