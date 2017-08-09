埔里舊台電營運所拆除　將規劃收費停車場

埔里鎮舊台電營運所建物已拆除，將規劃為收費停車場。（廖肇祥攝）

埔里鎮舊台電營運所閒置30餘年，經過南門里辦公室推動，5個月前已拆除，台電並於近日完成招商，將由日商公司規劃35格收費停車位及自動收費系統，預料將能改善南昌街、中山路山王飯店商圈停車位不足的問題，南門里長陳昭維表示，改善治安死角及停車問題後，希望能帶動南門里的發展。

埔里鎮南門里南昌街舊台電服務所及員工宿舍建於民國57年，因建物老舊且不敷使用，台電另在信義路新址興建服務所，位於市區精華商圈的舊服務所閒置近35年，歷經921大地震，建築物雖未倒塌，但部分受損，台電圍起鐵皮圍籬，禁止民眾進入，但內部雜草叢生，滋生蚊蠅，遊民入住，甚至傳出有人在裡頭吸毒，居民陳情多年，要求改善，別再成為治安、衛生死角。

台電原計劃拆除，但國立暨南國際大學人社中心認為服務所拆了可惜，希望能轉型為地方觀光、文史或青創基地，也召開多次說明會，但因牽涉建築安全，土地又是國營事業用地，未來使用功能受到限制，活化計畫無法如願，台電今年3月發包進行拆除，280坪土地活化問題，受到民眾關注。

近日台電公開招標，由一家日商停車場管理公司得標，未來空地將用作收費停車場，陳昭維表示，向來南昌街、中山路山王飯店商圈巷弄狹窄，停車一位難求，新停車場將釋出35個停車位，這將能改善鄰近併排停車、車禍頻傳的現象。

陳昭維表示，原本的治安、環境毒瘤終於改善，雖然舊建物拆除有點可惜，但至少未製造另一個問題空間，已有鄰近店家表達月租停車位的意願，停車收費標準及服務內容，包商表示將在近月提出方案。

(中時)