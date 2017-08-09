鄭文燦率團赴日 進行友誼城市巡訪
桃園市長鄭文燦9日率領市府首長赴日，展開日本友誼城市巡訪旅程。鄭文燦出關前表示，此行訪問將安排拜訪香川縣、千葉縣、成田市等友誼城市，預計觀摩日本小豆島藝術季，千葉縣太陽能發電設施，日本航空飛機維修中心等文化、能源、產業的發展，希望能帶給桃園建設的啟發。
鄭文燦率領的市政首長訪問團9日下午搭機啟程前往日本，展開8天7夜的日本友好城市巡迴訪問之旅，出關前在桃園機場第2航廈出境大廳發表談話。鄭文燦表示，這次到日本訪問包括桃園市府團與議會團，行程安排在日本大阪、香川與京都等地展開各項訪問。
鄭文燦指出，由於桃園在近幾年與香川與千葉縣有廣泛交流，此行利用回訪之際，將瞭解香川、小豆島，如何利用文化藝術提高觀光與地方的認同。
鄭文燦說，此行也會參觀香川的觀光與農業設施，瞭解如何提振觀光。在前往大阪、京都方面，也會觀摩很多特色公共設施，藉此增進都市商業、文化的啟發。
另外，鄭文燦表示，將拜會千葉、成田姊妹縣市，參觀物流、太陽能發電，同時也會參觀八景島海洋世界，並與「促進日本、台灣經濟文化交流議員之會」事務局、自民黨青年局、旅居在日本的僑界對話，增進台日之間的瞭解，同時也會邀請千葉、香川、成田參加明年在桃園舉辦的農業博覽會，彼此展現城市特色。
鄭文燦希望在8天7夜的行程中，能給桃市府與市議會帶來很多推動建設的啟發，也可以透過城市交流，能夠建立更好的友誼。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。