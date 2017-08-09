鄭文燦率團赴日　進行友誼城市巡訪

鄭文燦表示此次訪問行程，希望能帶給桃園建設的啟發。（陳麒全攝）

鄭文燦率領的市政首長訪問團9日下午搭機啟程前往日本，展開8天7夜的日本友好城市巡迴訪問之旅。（陳麒全攝）

鄭文燦率領的市政首長訪問團9日下午搭機啟程前往日本，展開8天7夜的日本友好城市巡迴訪問之旅。（陳麒全攝）

鄭文燦希望在8天7夜的行程中，能給桃市府與市議會帶來很多推動建設的啟發，也可以透過城市交流，能夠建立更好的友誼。（陳麒全攝）

桃園市長鄭文燦9日率領市府首長赴日，展開日本友誼城市巡訪旅程。鄭文燦出關前表示，此行訪問將安排拜訪香川縣、千葉縣、成田市等友誼城市，預計觀摩日本小豆島藝術季，千葉縣太陽能發電設施，日本航空飛機維修中心等文化、能源、產業的發展，希望能帶給桃園建設的啟發。

鄭文燦率領的市政首長訪問團9日下午搭機啟程前往日本，展開8天7夜的日本友好城市巡迴訪問之旅，出關前在桃園機場第2航廈出境大廳發表談話。鄭文燦表示，這次到日本訪問包括桃園市府團與議會團，行程安排在日本大阪、香川與京都等地展開各項訪問。

鄭文燦指出，由於桃園在近幾年與香川與千葉縣有廣泛交流，此行利用回訪之際，將瞭解香川、小豆島，如何利用文化藝術提高觀光與地方的認同。

鄭文燦說，此行也會參觀香川的觀光與農業設施，瞭解如何提振觀光。在前往大阪、京都方面，也會觀摩很多特色公共設施，藉此增進都市商業、文化的啟發。

另外，鄭文燦表示，將拜會千葉、成田姊妹縣市，參觀物流、太陽能發電，同時也會參觀八景島海洋世界，並與「促進日本、台灣經濟文化交流議員之會」事務局、自民黨青年局、旅居在日本的僑界對話，增進台日之間的瞭解，同時也會邀請千葉、香川、成田參加明年在桃園舉辦的農業博覽會，彼此展現城市特色。

鄭文燦希望在8天7夜的行程中，能給桃市府與市議會帶來很多推動建設的啟發，也可以透過城市交流，能夠建立更好的友誼。

(中時)