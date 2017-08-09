踩高蹺、原民衣裳！台灣元素踩街人氣高！愛丁堡藝穗節亮點

遊行現場一隅。（文化部提供）

表演藝術界年度盛事「愛丁堡藝穗節」熱鬧展開，7日下午「台灣季」5大團隊聯合踏上愛丁堡舊城區最熱鬧的「皇家英哩大道」街宣，沿路展現台灣原住民服飾、傳統新娘古裝以及踩高蹺等民俗文化，並在國旗引導下，隊伍持續大聲歡呼「Taiwan Season, we are back!」，成為當天皇家英哩大道上最受矚目的隊伍。

愛丁堡天氣晴雨不定， 8月7日迎來愛丁堡仲夏午後的豔陽天，台灣季團隊及所有工作人員，於皇家英哩大道集合，由駐英國代表處林永樂大使及文化組賴秀如主任，帶領台灣季團隊展開遊行。來自花蓮的莊國鑫原住民舞蹈劇場，身著阿美族傳統服裝，鮮紅的衣飾加上純白的羽毛頭冠，非常吸睛；李貞葳與Zoltan Vakulya團隊則穿上連體服裝，呼應其舞作《孤單在一起》。

身聲劇團以傳統新娘古裝及踩高蹺等民俗元素，成為遊行焦點；明日和合劇團則以劇中機師及空姐造型，吸引目光；偶偶偶劇團也全員到齊參加遊行。盛大的台灣季聯合街宣遊行，在國旗的引導下，隊伍持續大聲歡呼「Taiwan Season, we are back!」，成為當天皇家英哩大道上最受矚目的隊伍。

台灣團隊在愛丁堡合照。（文化部提供）

行人紛紛駐足，詢問演出細節，更有許多民眾前來與團隊合照，還有台灣季的忠實粉絲告知他們知道台灣季又回來了，並已觀賞了台灣季節目。遊行途中遇到來自台灣的遊客，他們看到台灣團隊，非常感動，表示將至演出現場支持。

遊行當日晚間，於Summer Hall舉辦「台灣之夜」酒會，愛丁堡藝穗節大會執行長Shona McCarthy女士特地來到現場致詞。她提到，台灣季的持續參與，不但讓世界在愛丁堡看見台灣，同時也讓愛丁堡藝穗節更增特色。相較今年已經70歲的愛丁堡藝穗節， 台灣季雖然只有4歲，但這4年來，台灣季和藝穗節的合作越來越緊密。McCarthy女士更提到希望愛丁堡藝穗節未來的70年，都能有台灣季的持續參與。

「台灣之夜」不僅提供演出團隊互相交流機會，也邀請各國策展人、藝術評論人、主要場館負責人以及其他演出團隊前來參加，參加來賓超過200人，當晚由身聲劇團以鼓樂演出撼動開場，駐英國代表處林永樂大使除了介紹台灣表演藝術的多元蓬勃發展，盛讚今年5團精采的演出，並感謝愛丁堡當地及駐愛丁堡辦事處對於台灣季的持續支持。

駐英國代表處林永樂大使與團隊一同街宣傳。（文化部提供）

酒會最後由來自花蓮的莊國鑫原住民舞蹈劇場帶來熱鬧的阿美族迎賓舞，舞者熱情的傳統歌舞演出，並邀請現場來賓加入舞蹈行列，所有人牽手同聲歡唱，現場氣氛達到最高點，也為台灣之夜酒會畫下完美句點。2017愛丁堡藝穗節台灣季將繼續演出至8月27日。

(中時電子報)