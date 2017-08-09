員警國道殉職 肇事者下午到靈堂下跪求原諒
國道6大隊竹林分隊警員陳啟瑞7日在國道3號路肩戒護爆胎車輛時，遭拖板車從後追撞殉職，內政部長葉俊榮9日到陳啟瑞靈堂上香致意，陳妻與獨子見到部長，當場潰堤淚崩，葉俊榮也紅著眼緊抱陳子，要他堅強照顧媽媽，陪同的警界同仁都不禁鼻酸。
而黃姓肇事者交保後，下午也到陳啟瑞靈堂希望上香求得陳員及家屬的原諒，家屬起先不願讓黃進入上香，黃只好在靈堂外下跪，而陳員同事向陳員擲筊詢問要不要讓黃上香也擲不出聖筊，黃在下跪1小時後，家屬才同意讓黃入內上香磕頭，之後黃也向家屬下跪希望得到原諒，不過，陳妻過程中都不發一語，而黃所屬的公司代表則允諾會全力負責。
葉俊榮昨天代表行政院長林全到新竹市殯儀館陳啟瑞的靈堂捻香致意，隨後再到國泰新竹醫院慰問在同場意外中受傷的警員楊于辰，同時致贈慰問金。
而當葉俊榮踏入陳啟瑞靈堂時，幾天來已哭斷肝腸，原本還強打起精神等候部長的陳妻，一見到葉俊榮就再也難忍淚水，當場潰堤痛哭。
葉俊榮原本也忍住情緒，但在上完香後，見陳員遺孀與獨子，也忍不住淚水，只能上前緊緊擁抱陳子，希望他要加油、堅強，以爸爸為榮，並接下父親的工作，成熟起來，當媽媽堅強的後盾，照顧媽媽。
葉俊榮隨後也緊握著陳妻的手，拍撫其肩膀，希望陳妻堅強，並表示政府會全力照顧陳家，現場陪同的警界同仁都不禁紅了眼眶。
葉俊榮表示，對這件不幸的事件，他深表哀悼，對後續撫卹將從寬認定，並會全力協助家屬善後，對於員警執勤的安全問題，已請警政署研議提升員警值勤安全環境。
此外，針對「毒駕防制」，除了再次呼籲拒 絕吸食毒品，吸食毒品後上道更不應該，而目前刑法的相關法條是3年以上、10年以下有期徒，是否要強化法條，也會召集各單位專家並與法務部朝法制面研議，盡全力減少類似事件發生。
(中時)
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