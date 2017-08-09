不只新南向！推拉美文化交流 台灣當代藝術於墨西哥展出

陳以軒作品《城市系列》。（文化部提供）

台灣的VT非常廟藝文空間於8月前進墨西哥，於8月10日至9月10日參與當地最具影響力的當代藝廊之一馬索藝廊(Marso Gallery)辦理的「歐西里斯與迦尼薩」(Osiris and Ganesha)特展。本次展出作品類型涵蓋裝置藝術、攝影、錄像及複合媒材，三位台灣藝術家蘇匯宇、陳以軒與陳哲偉的作品，將透過埃及和印度神話的意涵，與其他來自美國、墨西哥與日本藝術家的作品互相呼應。

這項展覽是文化部2017年推動台灣與拉丁美洲文化交流的重要計畫，也是VT非常廟藝文空間近年來對墨西哥持續研究和佈局的指標性成果。策展人程少鴻說明，歐西里斯和迦尼薩是分別來自埃及與印度神話的兩個神祇，祂們在不同的環境際遇中經歷死而復生；若將死亡視為對原生狀態的破壞與壓抑，復活則代表現在對過去的重組、轉變，再現，故本項展覽從異種神話的對照出發，連結台灣、美國、墨西哥、日本等四國藝術家作品中跨空間、跨時間與跨脈絡的意義思考。

本次共有六位藝術家參展，除了來自台灣的蘇匯宇、陳以軒與陳哲偉，另外三位是墨西哥的Arturo Hernández Alcázar，美國的Virginia Colwell，以及日本藝術家池田剛介。此次展出的蘇匯宇作品「超級禁忌」已經獲得許多國際影展的參展與提名肯定，包括鹿特丹影展(金虎獎提名)、莫斯科國際實驗影展、布宜諾斯艾利斯國際獨立影展（BAFICI）、漢堡國際短片影展(IKFF)等國際重要影展，可說是近年台灣最受國際矚目的錄像作品之一。

而年輕藝術家陳哲偉與陳以軒也是台灣藝壇備受注目的新星，陳哲偉2016年於台北市立美術館的個展「養神院」備受好評，他的作品也獲中國大陸、韓國、德國等地重要藝術機構邀請展出；而陳以軒2016年於台北雙年展展出後獲得國際藝壇關注，進而受到韓國IANN雜誌邀請，與重量級日韓攝影藝術家川內倫子(Rinko Kawauchi)、水谷吉法(Yoshinori Mizutani)、白承祐(Seung Woo Back)合作進行拍攝及出版計畫，此次在墨西哥的參展更是此系列作品的首次公開展出。

馬索藝廊位於墨西哥市中心黃金地段，擁有占地300平方公尺的空間，起始為一非營利策展機構，2013年轉型為商業藝廊，至今已經代理了10位藝術家，包括參加2015年威尼斯雙年展墨西哥國家館展出的藝術家Luis Felipe Ortega，該藝廊同時積極經營國際藝術家駐村和機構交流計畫。本次展覽是台灣VT非常廟藝文空間與墨西哥馬索藝廊合作的首部曲，這兩個藝文空間將於2017、2018連續兩年分別在墨西哥與台灣推出雙方合作的展覽計畫，目標在鎖定陌生、彼此認識不足的國際區域進行文化交流合作，藉此提出主流之外的跨國藝術論述。

(中時電子報)