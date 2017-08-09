彰化直達溪頭專車 議員要求增設停靠站

南投縣議會召開臨時會，針對彰化縣政府9月開辦彰化、員林往溪頭直達專車，議員許素霞、張志銘要求在竹山、鹿谷設停靠點；縣長林明溱表示，縣府會以鄉親便利及地方發展需求為前提，力爭開設停靠點，方便鄉親搭乘。

許素霞及張志銘表示，希望縣府參考台灣好行，要求彰化縣政府增設竹山及鹿谷停靠站點，助益地方整體發展，提高鄉親往返彰化、員林便利性。

林明溱說，增設竹山、鹿谷停靠點，對於南投鄉親和彰化、員林民眾都是好事，也有完善區域交通路網功能，縣府會和彰化縣府及監理站積極協商，如無法取得滿意的結果，縣府將會重新評估路權問題。

(中時)