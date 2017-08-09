女子喝醉酒騎車自撞路樹 頭部流血送醫
高市曾姓女子今天凌晨3時騎機車行經仁武區鳳仁路時，因自撞路樹人車倒地，路過民眾見狀緊急報警處理，警方到場見曾女頭部受傷流血，聞到她身上傳出酒味，通知救護車到場，將她戒護就醫，也對她進行酒測，曾女酒測值達0.91毫克，警方表示，待女子傷勢穩定後，將依公共危險罪送辦。
警方調查，54歲曾女在一家炭烤店工作，擔任廚師助理，今天凌晨下班後與廚師一起飲酒，在騎車返回楠梓區住處途中，未料因不勝酒力，於仁武區鳳仁路自撞運動公園旁的路樹，導致頭部受傷流血。
警方表示，接獲民眾報案後到場處理，因聞到曾女身上有散發出酒味，因此對她進行酒精測試，酒測值為0.91毫克，由於曾女頭部受傷流血，員警通知救護車到場，將王女戒護送健仁醫院救治，待曾女傷勢穩定後，將依公共危險罪送辦。
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(中時)
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