失戀男鬧自殺 情緒激動哭倒警懷裡
北區20歲王姓男子因女友鬧分手多次意圖輕生，8日下午騎車出門音訊杳然，家人擔心報警，警方在安平區找到他時，他已走向河岸堤防，警方帶他回派出所勸說，王男在派出所內陳述不甘被拋棄，悲從中來，哭倒在警員懷裡。
「我付出很多，實在不甘心」20歲的王男剛與女友交往4個月，女友日前卻提分手，他內心悲傷多次意圖輕生，都遭家人阻止，8日下午自己騎車外出，家人致電未回，擔心的報警。
公園派出所開啟緊急尋人任務，利用科技設備鎖定王男位於安平區民權路與安北街口，再派員前往尋找，警員發現王男時，他已走向河岸堤防，趕緊上前攔阻，情緒激動的王男並不聽勸，經過一番掙扎，警方呼叫支援增加警力，才將他帶回警所安撫。
王男在警所內大吐失戀苦水，沒想到戀情才4個月就遭女方拋棄，這段時間他付出很多心思都挽不回女友的心。他悲從中來越講越難過，最後哭倒在警員懷裡，警員適時安慰加上親人在旁開導，才漸漸平撫情緒，答應不再做傻事。
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