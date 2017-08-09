楊丞琳拍《紅衣2》 嚇到要八字重助理保護

楊丞琳和戲中女兒受困在廢棄醫院。(威視電影)

楊丞琳拍攝符咒屋場景心裡發毛。(威視電影)

恐怖片電影《紅衣小女孩2》，將在8月25號鬼門開正式上映。金鐘影后楊丞琳飾演一位女兒離奇失蹤的社工師，為找回寶貝女兒，她不惜出入恐怖符咒屋、卡多里樂園和山中廢棄醫院。高達8成的主要場景，都在符咒屋和廢棄醫院，非常恐怖陰森。

日前楊丞琳和黃河上節目受訪時表示，自己在廢棄醫院拍攝時常常感覺很冷，有「陰陽眼」特殊體質的黃河後來才說：「那裡很陰喔！」讓她嚇得當場尖叫，不敢再多談。

楊丞琳在《紅衣小女孩2》演出15歲女兒的單親媽媽，強裝堅強面對女兒失蹤，和各種詭譎驚悚的突發狀況。她坦言雖然劇組拍攝前，都會拜拜祈求拍攝平安順利，但拍攝過程還是有發生身體不舒服的狀況，「一直感覺自己的背脊發涼、好像會突然被抓走而忐忑不安」。

楊丞琳向來自認膽子大，卻莫名卡關在戲中高慧君所居住的恐怖符咒屋場景，「我在看劇本時，以為會在實景拍攝，沒想到美術組打造1間充滿壓迫氛圍的房間，裡面擺放很多詭異的人偶和蠟燭。本來導演要我開演前，1個人先待在最裡面的房間再走出來，但我真的太怕了，總覺得房間角落裡會突然伸出1隻手抓我，我拍戲這麼久沒有這樣害怕！」

後來幸好高慧君立刻派八字重達「六兩八」的隨身助理應援，助理一站到楊丞琳身邊，她不舒服的感覺竟隨即消散。

(時報周刊)