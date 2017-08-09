女大生願回部落服務 但希望有理想工作
「部落就是自己的家，不回來誰要回來」，台東縣政府辦理金牌農村競賽，會場上出現不少年輕面孔，縣長黃健庭對於近年來有不少青農返鄉頗感欣慰，而在太麻里香蘭社區「拉勞蘭小米工坊」實習的兩位女大學生都說，希望畢業之後能回到部落，但是偏鄉謀生不易，重點是要找到理想的工作。
台東縣政府今天公布金牌農村競賽得獎名單，會場上出現不少年輕人，像在尚德社區的陳人鼎、歷坵社區的李俞暄、金針山休閒農業區的楊文廣，還有永安社區大學剛畢業的廖以婷，都是30歲左右的返鄉子弟，為社區及農村注入活力。
縣長黃健庭說，縣府在積極推動觀光的同時，對於農業的推廣產銷工作也沒有忘記，很高興近年來有不少青農返鄉投入農村再造及生產。
就讀台師大的陳怡安及台東大學的溫翠蘋，都是在原住民部落長大的孩子，利用暑假在香蘭社區拉勞蘭小米工坊實習，兩位女大生都說，希望畢業以後回到自己的部落，但是前提要先找到理想工作。
在拉勞蘭推動部落營造的牧師戴明雄說，到小米工坊實習，可以讓年輕人多觀察、思考部落的操作，將來返鄉學以致用；年輕人返鄉，部落樂見其成，但是部落除了要提供就業機會以外，更要有成熟的團隊，陪伴這些年輕人，讓他們知道自己在做什麼、想要的是什麼。
(中時)
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