北韓美國關係緊張 南韓苦惱使不上力

北韓與美國之間關係惡化，雙方不斷放話，夾在中間的南韓，看似沒有事，其實也為自己無法發揮功用感到苦惱。

韓聯社首爾9日報導指出，作為當事方，南韓能發揮的作用非常有限，讓南韓政府深陷苦惱之中。南韓總統文在寅向北韓提議舉行軍事會談和紅十字會工作接觸，旨在緩解半島緊張局面。

但北韓一直沒有回應南韓方提出的會談提議，因此韓聯社指出除了等待之外，南韓政府事實上無事可做。而且北韓一再公開表明在核問題上繞過南韓只與美打交道的意圖。美國也在北韓第二次試射洲際彈道飛彈級飛彈後轉向加強對北韓制裁，並未如此前韓美首腦會談上所承諾的那樣，支援南韓行使半島事務主導權。文在寅上月11日主持召開國務會議時表示，我們要認識到，解決北韓核問題是我們的當務之急，但我們卻無力解決該問題，也無力促成有關各方對此達成協定。

一名南韓政府官員指出，政府爭取在實施對北韓制裁的同時，為促其重返對話進行努力，但困難接踵而來。我們已對北韓充分表態，今後只能沉著等待。

(中時)