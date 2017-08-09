不滿前妻給他戴綠帽 男子找妹妹恐嚇遭逮

桃園市大溪警方8日偵破恐嚇、恐嚇取財、妨礙自由案，並起出做案工具。（賴佑維翻攝）

桃園市大溪區57歲邱姓男子與妻子離婚多年，但近日才得知妻子在離異前就與50歲張姓女子的哥哥交往，因此心生不滿，為此夥同其他3名朋友找到張女，要求張女找哥哥出來處理。過程中張女被逼迫簽下300萬元借據及20萬元的本票共15張。大溪警方獲報後，8日偵破，並依恐嚇、恐嚇取財、妨礙自由案將邱男送辦。

警方調查，邱姓男子與張姓女子約在八德區1處鐵櫃屋內見面，並要張女找其兄長出來處理，期間1名共犯丟了1把水果刀在桌上，並出言恐嚇「不然妳這把刀帶回去處理妳哥哥」，張女表示則說，什麼事她可以跟邱男等人談。但邱男隨即打了張女兩巴掌，逼迫張女簽下借款300萬元的借據及本票15張，每張面額20萬。

邱男到案後矢口否認犯行，警方則於偵訊後將全案依恐嚇、恐嚇取財、妨礙自由移送偵辦。除積極查緝另外3嫌到案外，將持續釐清是否還有其他受害人。

(中時)