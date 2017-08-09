民進黨的能源政策 李明賢：請承認是嘴砲政策

行政院長林全。(資料照)

行政院長林全在接受媒體訪問時表示，預估台灣七年後離岸風電的裝置容量可以達到4GW，相當於2座核三廠的裝置容量，林全也表明要台電死了重啟核電這條心，國民黨發言人李明賢對此表示，是民眾要對林全趕快死心?還是對民進黨的執政死心?

李明賢說，發電量是真實數據，不是在變魔術，更何況是預估7年後的發電量，他籲林全應該直接告訴百姓說台灣眼前的限電危機什麼時候能解除，而不是畫一個7年後的大餅來呼弄百姓。

李明賢質疑，民進黨非核家園的目標-未來綠電500億度，電從那裡來?他分析就算是太陽能發電，也需要207平方公里、約770座大安森林公園的土地面積，這地在哪裡? 還是用嘴巴講講就能發電呢？他要民進黨勇敢承認自己提出的能源政策就是一個嘴炮政策！

(中時電子報)