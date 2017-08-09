台灣各界關心川震 國台辦感謝 避提蔡政府

大陸四川九寨溝8日晚發生地震後，台灣包括陸委會、海基會、總統府、國民黨、台企等各方，都表達關心慰問，大陸國台辦9日傍晚回應，對各界對九寨溝地震的慰問表達感謝，不過在回應中刻意避提台灣政府相關部門。

國台辦發言人馬曉光9日表示，九寨溝發生強震後，「台灣各界以不同形式表達關切和慰問，中國國民黨中央委員會來電表達慰問，祈盼災區民眾克服難關，早日完成災後重建，一些台資企業積極捐款，向災區捐贈食品和物資，支持當地救災工作，我們對此表示感謝。」

陸委會與海基會，9日上午透過國台辦與海協會的管道，向陸方表達關切慰問，並表示願全力提供各項必要協助，盼受災人數降至最低，災民生活盡速恢復正常；總統府則向受災者表達我方關切與慰問，也祝福受災地區能盡速復原，「如有需要，我們也樂意提供各項必要協主」。

此外據四川台辦消息，台資企業包括旺旺、康師傅、大潤發等，都提供了緊急物資供應。

(旺報)