國台辦：感謝台灣各界就九寨溝地震表達慰問

四川九寨溝地震發生後，台灣各界紛紛表達慰問之意。對此，國台辦發言人馬曉光今天(9)傍晚表示，「四川省阿垻藏族羌族自治州九寨溝縣發生強烈地震後，台灣各界以不同形式表達關切和慰問。中國國民黨中央委員會來電表達慰問，祈盼災區民眾克服難關，早日完成災後重建。」

他還提及，「一些台資企業積極捐款，向災區捐贈食品和物資，支持當地救災工作，我們對此表達感謝。」

(中時)