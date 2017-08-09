左派文在寅落實理念 多項自費納入健保
今年當選的南韓總統文在寅屬於左派，與原本執政的右派政府作風不同，上任以來除了調漲基本工資，更將多項原本自費項目納入了健保，從各方面加強保障弱勢。
韓聯社9日報導指出，旨在減少醫療自費項目的「文在寅醫改」將正式啟動，超聲波、磁共振成像(MRI)、機器人手術、雙人病房等3800多項無法進行醫療報銷的自費項目，有望從今年起分階段被納入健保範圍。
南韓政府9日表示，計畫到2022年投入31萬億韓元（約合新台幣831.8億元）減輕國民醫療負擔過重的問題，將自費醫療負擔從2015年的13.5萬億到2022年降至4.8萬億韓元，加強健康保險保障水準。
根據南韓政府計畫，所有自費醫療項目將適用預備保險津貼，按比例繳納。但考慮到高價抗癌藥需經過藥價談判過程，因此將繼續有選擇性地納入醫保。此外，南韓政府還決定對護理費、選擇性醫療費（特診費）、高級病房住院費進行進一步改善。
南韓保健福祉部保健醫療政策室長金剛立表示，南韓未納入醫保範圍的自費專案比重偏高，國民醫療費用負擔高於發達國家的水準。他強調，不同于以往加強醫保水準政策，政府旨在通過新政策從根本上完成「哥白尼式轉向」。
(中時)
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