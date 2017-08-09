宅配通明日恢復正常運作 上萬件貨品受影響

台灣宅配通（2642）上週六因為啟用自動理貨系統，機器無法完全辨認未按規定貼條碼貨物，造成上萬件貨品送貨延宕，公司緊急加聘人員做人工辨識，公司高階指出，冷藏貨完全沒有被延誤，一般貨今日可以運送完畢，明天就可全面恢復正常作業。

宅配通每日處理貨件有10多萬件，這次因為自動理貨系統辯讀問題，約有近萬件須改由人工分貨，公司約增加近百人力協助處理貨件，像是PC HOME與MOMO等大型合作廠商，因為包裝有規格化，條碼也都按規定貼上，自動理貨系統都有順利處理，貨物運送未遭到延誤，遭延誤的都是特殊規格，或是一般散客透過超商交件的小件貨。

公司高階說明，散客貨占比不到一成，託運合約上貨物送抵時間 是依據司機收貨時間加一天來計算，賠償金額上限是2萬元，有關理賠問題，會根據貨品價值與有沒有損壞來做協商，契約客戶估計絕大多數未牽涉賠償問題。

公司方面說明，桃園大園設置的自動化物流轉運中心，是在上周五試運行，原本在新莊的人工理貨中心也照常運作；在自動理貨部分，大客戶的貨物收送辨識等都已測試過，並按規定黏貼條碼於固定位置，供機器辦認，少有辨識問題。

目前較多問題的是中小型客戶與散客，由於張貼條碼的位置和方式變化較多，有些甚至貼歪、修改或是未貼條碼等，機器無法辨認，造成貨物處理延宕，但經過這幾天投入較多人力處理後，已先解決延宕送貨問題，部分特殊案件者也已專案處理。

宅配通決定，日後大型客戶的貨物仍以自動理貨方式處理，但中小型客戶的貨物會送往新莊的人工理貨中心處理。

至於延宕送貨造成客戶的損失，由於大小型客戶及個人客戶運送契約內容不同，宅配通將針對客戶逐一洽談中。

該公司發給客戶的信件則指出：我司轉運中心於8/5 (六) 自「新莊北轉」移轉至「大園桃園」因理貨資訊系統作業異常，部分貨件未及時完成分理貨，導致影響轉運寄送。

為追求時效, 週一早上經內部決議，已緊急投入兩倍人力 & 設備，同時於「新莊北轉」與「大園桃園」進行雙重理貨作業，目標全力於8/11(五) 以前恢復穩定，所有同仁也皆已投入轉運現場協助。

(工商)