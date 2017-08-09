菁英盃》台電雙塔再連線 柳伊純、林紀妏攜手帶金甌
連續3年無緣HBL八強，金甌女中今年補進4名高一新生，教練團也「高人一等」，前台電「寶寶」柳伊純從助理教練菁英盃改掛教練，女籃亞洲盃歸國的林紀妏也情義相挺協助督軍。
林紀妏、柳伊純過去是台電雙塔，不過柳伊純去年卸下戰袍，輔佐張慧瑛帶金甌，去年還是助教身分，菁英盃則是執掌兵符。
球員、教練身分大不同，小朋友天兵程度，令「寶寶」又好氣又好笑。「我根本是保母，幾乎24小時沒休息。」柳伊純說，「當教練也是訓練我的耐心，現在想大罵前都要深吸一口氣，好聲好氣地說，『好我再講一次。』」
林紀妏上個月結束印度亞洲盃，她出發前左膝十字韌帶斷裂，預計下個月進場維修。15年前右膝同樣開過刀，復健艱辛林紀妏還歷歷在目，球員生涯能否延續這回又畫下問號，「15年前剛起步就開刀，現在生涯快結束又再來一次，能不能重回到場上，就要看復健的狀況而定。」
不過至少HBL場邊將能看到林紀妏，104學年她就曾執掌金甌兵符，今年高層計畫讓她邊養傷邊輔助柳伊純。金甌新學期總算湊滿10個人，補進林奕瑄、控球黃雅君、彭楹芷、黃薏華，去年因傷缺席的吳念慈也歸隊，但高一菜鳥程度畢竟有落差，重返八強目標林紀妏只能一步步來。
「當然是希望高一學妹在10月開打前跟上腳步」，「其他隊伍南山、北一是人人都可用，我也希望每個人都做好準備，打好基本功。」
(中時電子報)
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