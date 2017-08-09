楊丞琳受困符咒屋 靠「鬼后」手環得救
楊丞琳在電影《紅衣小女孩2》中演出單親媽媽，為找回寶貝女兒，出入恐怖符咒屋、卡多里樂園和山中廢棄醫院等地。她拍攝前先拜拜、放平安符在身上，不料到了主場景，依舊感到強烈不舒服。該場景拍了好幾天，一開始得由助理貼身照顧，直到「鬼后」許瑋甯借她手環（佛珠），才成功緩和她的不適感。
該場景是戲中高慧君所居住的「恐怖符咒屋」，楊丞琳看劇本時，以為會在實景拍攝，沒想到美術組重新打造空間，更擺放看起來詭異的人偶和蠟燭，「本來導演要我開演前，一個人先待在最裡面的房間，再走出來，但我真的太怕了，總覺得那房間的角落裡會突然伸出一隻手抓我，我拍戲這麼久沒有這樣過。」
楊丞琳當時在符咒屋一直感覺自己背脊發涼，幸好高慧君立刻派自己八字重達六兩八的隨身助理護身陪伴，才順利完成拍攝。楊過去 拍攝恐怖片，如今《紅衣2》狀況連連，未來是否抗拒再拍同類題材？她說《紅》片算是自己真正第一部恐怖片，過去多用眼神、動作表現恐懼，如今片中演技更生活。該片25日在台上映。
(中時)
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