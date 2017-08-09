四川地震 海基會：緊急聯繫機制暢通 沒有問題
針對四川九寨溝昨（8）日晚間發生芮氏規模7.0淺層地震，海基會副秘書長兼發言人李麗珍今（9）日表示，目前消息顯示，在陸旅遊國人及台商人員均安，台商亦無傳出損失，但消息還在陸續更新，我方會密切注意。而對於目前兩岸關係冷，是否會影響台人在陸權益，李麗珍強調，緊急聯繫機制暢通，沒有問題。
海基會今日下午舉行例行記者會，會上李麗珍說，重大事故的時候，兩會的緊急聯繫機制還是在；今早我們去函海協會時，也有打電話過去，對方也有表達他們收到了。
李麗珍指出，昨晚傳出消息後，海基會持續透過觀光局、台旅會等相關機構持續掌握台灣旅客在當地的情況，而從昨晚意外當時到今天所查證回來的消息，國人都平安。另外，台商部分，李麗珍表示，台商協會提供的消息都是好消息，台商人員平安，亦無發生廠方受損或財產損失情況。
不過，李麗珍表示，因為目前消息還在陸續更新，也傳出有一些民眾受困，我們尚無法完全排出受困人員當中有沒有台灣民眾。他稱，因此我們稍早去函海協會時，內容有要求，若不幸有台灣民眾需要協助，請當地多照顧，我方也會密切關注新動態。
(工商)
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