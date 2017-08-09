舒淇抱「小宋仲基」同框馮德倫超有愛 網狂催生
由馮德倫執導的《俠盜聯盟》昨（8日）在北京舉行首映會，除了天王劉德華墜馬後首復出成為焦點，也是馮德倫、舒淇去年宣布結婚後首次合體，小倆口除了在台上講悄悄話放閃，在後台也和「小宋仲基」合影，引來網友狂催生。
《新浪娛樂》今曝光一組馮德倫、舒淇在首映會後台的花絮，而參與該片的演員沙溢也帶著老婆胡可、兒子安吉一起出席，安吉因外型酷似韓星宋仲基而有「東北宋仲基」的封號，受到許多網友喜愛。
舒淇也抵擋不了小宋仲基的魅力，在後台一見到安吉就愛不釋手，開心抱著對方拍照，一直和安吉玩耍互動，最後連馮德倫也加入合影，夫妻倆抱著安吉的樣子，看來就像「一家三口」，有愛畫面讓網友忍不住對他們喊話「自己生一個吧」、「好像一家人阿」、「期待女神下次抱自己的孩子」。
(中時電子報)
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