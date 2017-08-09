外公受華山幫助，曾俐翎教長者做地瓜球

曾俐翎（右）因外公曾經受華山居家服務，她感念華山幫忙，主動停止營業一天，教長者做地瓜球。（潘建志攝）

七年級曾俐翎自行創業賣地瓜球，因外公曾經受華山基金會居家服務，雖然外公已過世3年，她感念華山幫忙，得知華山將在屏東高樹站將辦理感恩茶會，主動停止營業一天，帶長者一起做地瓜球，長者們製作完後也開心享用。他說，「希望長輩們有難忘的回憶。」

曾俐翎目前在屏東市開了「小日子地瓜球」攤位，生意不錯。她說，外公在世時，因行動不便，華山曾多次外公家訪視，幫忙提供物資，讓外公在過世前的日子過得好，讓她非常感念。他了解長者很需要人陪伴，所以這次自告奮勇教長者們做地瓜球。

長者們先搓地瓜麵團，再將地瓜球丟入油鍋內，曾俐翎教長者用勺子讓地瓜球膨脹後撈起，阿公阿嬤們也開心品嚐自己親手做的地瓜球，直說「很有趣，自己做比較好吃。」另外社區媽媽也帶長輩一起跳舞，衛生所護理師做宣導失智症，讓長輩認識了解。

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