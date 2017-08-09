林全拍板 公務機關下午1至3點關冷氣措施明天取消

公務機關下午1至3點關冷氣措施明取消。圖為民眾7日在下午節電時段到外交部領務局洽公，洽公民眾直呼實在太熱，頻頻以手帕擦汗。（資料照片，陳信翰攝）

台電今（9）日順利啟動大林新1號、通宵新1號3部新機組，行政院長林全今傍晚拍板，明天開始解除公務機關1至3點關冷氣措施，但仍要求下午1至3點尖峰時段用電冷氣須調整為28度，並希望能進一步全天配合。

行政院發言人徐國勇轉述，今下午經濟部長李世光率台電、能源局等向林全報告大林、通霄電廠機組順利啟用，供電再增加21.5萬瓩，明、後天備轉容量率有望維持在2.7％、橘燈。

不過徐國勇也強調，目前供電在紅燈與橘燈間擺盪，雖然取消公務機關下午1至3點尖峰時間節電措施，但冷氣需維持在28度，若能配合全天維持28度，對全台節電仍有一定幫助。

和平電廠輸電塔如預期將於13日修復完畢，徐國勇表示，週一中午將可順利輸電65萬瓩，因已經有2週沒有運轉，因此沒辦法一下就滿載輸送130萬瓩，需一步一步來。

(工商)